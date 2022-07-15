林周義／台北報導

衛福部前部長陳時中昨提出辭呈，投入台北市長選戰。行政院今公布衛福部長一職將由原次長薛瑞元接任，而原醫福會執行長王必勝則接手衛福部次長、中央流行疫情指揮中心指揮官。陳時中今午接受媒體聯訪時表示，衛福部的業務很廣，薛瑞元在行政上有經驗，專業能力也夠，對於衛福部的業務掌握得最全面的應該就是他了。至於王必勝，這2年到基層做整備的時候，不管是效率和結果都很確實，由他來指揮蠻恰當的。

對於王必勝接手指揮官，陳時中表示，他和指揮中心的大家都很熟，大家在思考，疫情的重複感染、一波一波也可能會成為常態，重要的是把握時間，把整體的防疫作為加以盤點和簡化。

陳時中認為，需要加速轉型、整合較具延續性的策略，來面對可能反覆出現的疫情。不管疫情怎麼變，輕症化就是持續往下，這段時間雖然疫情的規模仍然是大，單日新增2萬多例，但是嚴重度在減，重要的是簡化很多措施，變成相對常態化的因應。

「這些工作是基層一步一步的整備」，陳時中說，「必勝這兩年到基層做整備的時候，不管是效率和結果都很確實，由他來指揮，我們覺得是蠻恰當的」。

對於薛瑞元次長接任部長一職，陳時中表示，衛福部本身的業務非常多，規模也蠻大，不是只有防疫，薛瑞元有雙證照，是非常專業的人才，以前在醫政處服務了6年多、7年，行政上有經驗，專業能力也夠，剛好適合長照、社會安全網、醫療網，健保改革，疫情的控制，相信整個行政的經驗，衛福部的業務，掌握得最全面的應該就是薛瑞元了。

陳時中認為，薛瑞元這樣的背景能把醫療、福利的業務照顧好，他在少子化涉入很深，長照也是他在管理，他認為薛瑞元的工作經驗和背景非常適合接任部長。

對於今天看到新任人選，有沒有什麼感慨？陳時中說，他的心情還好，反正就是宣布辭職，要去參選台北市，人生也是這樣，一段落一段落，對他而言就是盡責，把事情做好，如果現在辭職了，他就可以安心離開，進行下一步應該做的工作。