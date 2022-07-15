連鎖餐飲集團「漢來美食」因應疫情的考驗朝向多角化擴張，除了展店，更發展電商與外賣，同時啟動數位轉型大計，去年底積極投入APP的開發計畫，歷時半年多完成漢來美食專屬APP《來美食APP》，整合集點、訂位、優惠一站式升級的美食消費體驗，號稱是目前所有餐飲集團中，優惠最多、獎勵最豐富的APP。為慶祝《來美食APP》上線，漢來美食祭出大禮，凡下載註冊成為會員即送價值2000元開幕大禮包。

自2020年新冠疫情爆發以來，餐飲消費型態產生了巨大的改變，從以往外出到餐廳消費，轉而透過線上訂餐、網購宅美食在家用餐，造就了漢來美食從實體跨足虛擬的服務模式。

漢來美食全新推出的《來美食APP》是一囊括各項餐飲服務的「一站式APP」，整合旗下漢來海港、名人坊等全台超過40家品牌餐廳資源，打造線上線下無隔閡的全方位服務平台。過去漢來美食透過官網、FB、IG、[email protected]等平台提供消費者訂位、訂餐等服務，現在《來美食APP》一站整合，只要打開APP，即可透過搜尋品牌快速找到想去的餐廳；也可以依照目前所在地區找到離自己最近的店點，隨時隨地完成訂位暢通無阻，同時也可以提前查看菜單，減少點餐的等待時間！此外，訂位紀錄還會同步顯示於APP內，方便隨時查看，管理您的行程，也可以透過導航功能，讓您順利抵達餐廳。

為搶攻「點數經濟」並更精準掌握消費者的消費偏好、提高會員的黏著度，提供會員更好的消費體驗，《來美食APP》結合齊來卡HS VIBE的點數系統，會員的每筆消費都可以享有點數回饋、點數折抵。《來美食APP》就是隨身「會員卡」，於漢來美食全台旗下所有品牌餐廳消費(宴會廳除外)，滿100元集0.3點，1點直接折抵1元，邊吃邊賺最划算，還能隨時在APP上掌握消費歷程與點數。此外《來美食APP》還導入行動支付(HS PAY)，在漢來美食旗下部份餐廳及台北世貿名人坊消費，APP變身時尚刷卡機，省去攜帶錢包或找零的麻煩，享受一鍵開啟快速付款的智慧便利生活！未來並將不定期透過點數倍增計劃讓會員快速累點、兌換各種好康優惠。

為了快速累積會員，漢來美食祭出超多優惠：

1.首次下載即贈2,000元大禮包，包含100元券2張(不限金額、每次限用一張)、200元券4張(消費1,000元即可抵用一張、每次限用一張)、500元券2張(消費2,000元即可抵用一張、每次限用一張)。下載立即送，當天消費就可以抵用一張。

2.會員生日大禮包價值約1,200元(須填寫生日資訊)，會員生日前30天還有專屬生日大禮包自動派發，包含漢來美食全品牌600元抵用券(消費1,500元即可抵用)、糕餅小舖德式布丁塔、PAVO餐酒館壽星特調招待券、安那居豬腳麵線等多項好禮(不定時更新)。

3.每月消費1筆即享100元餐飲抵用券回饋。

此外，「期間限定優惠」由漢來美食旗下多品牌聯手、不定期派送各種折價券、各種品牌商品券、優惠券等供會員搶領，8月底前有漢來蔬食木桶豆花免費兌換券、漢來上海湯包招牌小籠湯包免費兌換券，漢來軒四季鮮果冰免費兌換券、大廳酒廊松露黃金脆薯免費兌換券，每張價值60～220元不等，每次消費都能使用不同優惠券，各種優惠好康不間斷。

漢來美食專屬的《來美食APP》整合一路以來內用外帶購物的需求、全方位提供即時快速的服務，堪稱目前所有餐飲集團中，提供最多優惠、獎勵最豐富的APP，於今（15）日在Android、iOS 兩大平台同步上架，用戶可至商店搜尋「來美食」、或手機點選即可安裝。