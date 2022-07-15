文化局16日在演藝廳舉辦澎湖頌20週年音樂會，將演唱作曲家鄭智仁醫生譜寫的一系列歌曲，相信會帶給聽眾滿滿的大感動。（民眾提供）

澎湖機場出現一個合唱團快閃族，眼尖的民眾發現縣長賴峰偉也在其中，他擺著手跟著大家悠揚唱起「澎湖頌」民謠，作曲家鄭智仁醫生也在快閃族之中。賴峰偉開心的說，這場音樂會有多個合唱團攜手合作，藉由跨世代合作演出台灣作曲家鄭智仁醫師的經典作品，以音樂啟迪人心，凝聚各界對澎湖及鄉土的認同。

澎湖縣文化局表示，澎湖頌20週年音樂會，將演唱作曲家鄭智仁醫生譜寫的一系列歌曲，相信帶給愛唱歌跟愛聽歌的您，滿滿的大感動。

20年前鄭智仁創作的「澎湖頌」，是在緬懷開天闢地的澎湖先民，互勉敬天惜福、堅韌勤奮及善良的澎湖精神，澎湖縣政府特邀「福爾摩莎三重唱」等優質合唱團體，共同演出這場別具意義的經典歌謠合唱盛會。

另外，本活動於16日晚上7時30分在澎湖縣演藝廳演出，由文化局合唱團指揮于善敏老師擔任藝術總監，中興國小廖偉曄擔任音樂總監，吳佳仁擔任舞台總監，孫子嵐指導的「福爾摩莎三重唱」，及萬益嘉帶領的「點心擔合唱團」蒞臨澎湖，與「中興國小兒童合唱團」、「星聲代合唱團」、「澎湖縣政府文化局合唱團」攜手合作，藉由跨世代合作演出台灣作曲家鄭智仁醫師的經典作品，以音樂啟迪人心，凝聚各界對澎湖及鄉土的認同。