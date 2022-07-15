讓藝術種子向下扎根，中國時報、關渡宮和台北市立大學視覺藝術系共同主辦「關渡宮藝術教育工程－大師系列夏令營」，從7月12日到15日舉行，為期4天，開設油畫、水彩兩班，用不同角度描繪關渡宮的美。龍門國中王同學表示，以後會想多嘗試以前沒用過的素材，是蠻特別的經驗。

推廣藝術教育，關渡宮藝術教育工程夏令營邁入第七年，今年開設油畫、水彩兩班，除了帶領學子實地走訪關渡宮取景，也邀請台灣藝術大學美術系教授許敏雄教油畫、台北市立大學視覺藝術系教授周政緯指導水彩，學生也分享老師傳授實用畫畫技巧，很有趣。

油畫大師陳正雄說，很高興關渡宮舉辦夏令營，鼓勵學生探索並培養文化藝術氣息，從小打下繪畫基礎，也接觸不同創作媒材；國畫老師楊小寧表示，能有機會來教小朋友很不錯，培養小畫家同時，也傳承藝術精神，這些小朋友也都很認真的學，也想把所學傳給他們。

龍門國中王同學表示，小時候很喜歡畫畫，也去過外面的畫室學習，因為媽媽看到這次活動，剛好自己也沒有畫過油畫，就來嘗試看看，老師除了教如何構圖，也會介紹畫畫小故事，以後會想多嘗試以前沒用過的素材，是蠻特別的經驗。

古亭國中巫同學表示，自己找素材到完成畫畫的過程很有趣，也喜歡到關渡宮踏青及找景的過程，這次觀察到廟外貼的「佛光普照」是個特別的景就畫下來。

古亭國中李同學也表示，油畫過程老師講解很仔細，也會叮嚀他們油加太少或太多，因為顏料跟油的比例會影響畫作的呈現，之後也會想繼續畫油畫，這次選了彌勒佛跟雜貨店來畫，雖然雜貨店看起來豪不起眼，但他覺得有很多東西可以畫跟挖掘。