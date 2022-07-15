副總統賴清德12日在東京增上寺日本前首相安倍晉三的家祭上致哀。前國策顧問金美齡受訪指出，「如果不是她在增上寺門口巧遇賴清德，賴清德可能沒人可以帶入場」、「駐日代表謝長廷稱另有行程而缺席」；前民進黨謝系立委謝欣霓今還原當時情況。

謝欣霓今她還在臉書放了7月11日公祭之後，在會場外拍攝的照片，謝長廷全程陪同指出，賴副總統7月11日抵達日本在下午兩點已去過喪宅致意，也在下午五點半去增上寺上香，這過程謝大使全程參與，（雖然媒體只拍到增上寺的畫面）賴副當然已經見過安倍夫人，金女士即使不知道整個過程其實可以低調就好，真的無需向媒體放話。

她說，7月12日家祭，在門口的巧遇，禮貌地招呼，金女士硬拉賴副向安倍夫人介紹彼此，「即使賴副已表明已見面多次，你還對外一副是你才讓他們彼此認識（真的是有夠幼稚）」。

她說，在家祭現場本來就有一位安倍家人安排的重要友人也是和賴副的共同好友在增上寺門口，坐上賴副的車一起進入會場，「她就是家屬的重要好友特別安排負責接待賴副的人，怎麼會沒有人接送與陪同」？

她說，家祭現場，金女士硬將賴副拉到身旁，反而造成家屬原本安排上的極大困擾。7月12日是安倍前首相的家祭，參加的人都是家屬的至親好友，外交身份的人員反而不應該到場，以免徒增困擾。

她認為，因為金女士的發言，不僅是傷害了所有人的努力，也對「你的安倍好友家族」很失禮，讓送好友遠行的心意成為別人見縫插針的惡意評論，不懂事就默默地祝福，很難嗎？

她強調，此次賴副總統赴日，事先幾乎無人知曉，包括她也是看到日本媒體露出才得知。通情達理的人都知道這是為了避免各種風險，而不需為了展現人脈與能耐而大肆吹噓。

她說，當對方家人沒有告訴你遠方有重要友人過來，就表示他們呵護彼此的關係不希望成為眾所討論的話題，引起風波。