花蓮5個月大男嬰「元元」，今年5月確診，康復後出現發燒、咳嗽有痰且食慾不佳等症狀，送醫確認罹患「孩童多系統炎症徵候群」(Multisystem inflammatory syndrome in children MIS-C)，是全台最年幼個案。在慈濟醫院小兒部醫護團隊搶救下，住院12天康復出院。

慈濟小兒心臟科醫師社劉俞暄表示，MIS-C為孩童多系統炎症徵候群，通常發生在感染新冠肺炎2至6週後，罕見的高度炎性反應及多器官系統損傷，根據國外統計，致死率可達1~2％，常見好發年齡層為6至12歲。

花蓮慈院小兒部團隊給予元元免疫球蛋白（IVIG）、低劑量阿斯匹靈以及類固醇治療，幸在接受治療後隔天就退燒，各項抽血數據也逐漸改善。不過，元元卻出現兩次腸套疊，醫師發現元元出現尖叫、及無法安撫的大哭後，及時診斷並進行治療，化險為夷。

衛福部中央流行疫情指揮中心公布，孩童曾經確診過，突然出現發燒超過3天，以及出現出疹、結膜炎、黏膜發炎、低血壓或休克、心肌功能受損、凝血功能異常、急性腸胃道症狀，包含腹瀉、嘔吐或腹痛等，並經過檢查發炎指數上升，排除其他可能類似症狀的感染，即為MIS-C。

研究顯示，兒童施打新冠肺炎疫苗，能有效預防新冠肺炎感染重症以及MIS-C。醫師劉俞暄表示，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議也建議，6個月以上的嬰幼兒施打新冠肺炎疫苗，幼童劑型疫苗近日也已到貨，若家中有6個月以上的孩子，建議家長帶孩子施打疫苗，降低MIS-C的發生率。