苗栗縣15日新增確診者692例。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣15日新增本土確診692例，縣府衛生局表示目前各類新冠疫苗充足，苗栗縣共有71家合約醫療院所加入施打行列，有鑑於國際間BA.4／BA.5變異病毒株正盛行，尤其鄰近的日本更已進入第7波COVID-19疫情壓境，針對變異株來勢洶洶，提醒符合第4四劑接種對象，包括機場港埠工作人員、航空機組員、船員及居家檢疫工作者，含防疫旅館工作人員、防疫計程車、村里幹事、第一線警察、119人員或18歲以上尚未接種1-3劑的民眾踴躍接種。

截至目前為止，苗栗縣疫苗施打率相較全國平均差距最多者，為65歲以上長輩及5-11歲孩童第2劑的疫苗，完成疫苗完整劑次接種，才能確保疫苗保護力持續較久。提醒尚未接種的長輩可自行前往各合約醫院、診所或衛生所施打疫苗，7月31日前完成新冠疫苗接種的長輩，可領取500元禮券及2支快篩試劑。至於5至11歲孩童的BNT及莫德納疫苗準備充分，呼籲家長盡量帶著學童至院所施打，以保護寶貝們健康安全。