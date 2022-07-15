行政院拍板！薛瑞元接任衛福部長、王必勝接次長兼任指揮官

衛福部長陳時中將投入台北市長選舉請辭，行政院今天宣布，衛福部次長薛瑞元接任部長，醫福會執行長王必勝接任衛福部次長，兼任疫情指揮中心指揮官。預計下周一辦理交接，並同步生效。針對衛福部長與疫情指揮官不同人，行政院發言人羅秉成表示，陳時中原本部長兼任指揮官確實不容易，等於一人挑兩個重擔，現在卸任其任務由薛瑞元跟王必勝接手，分管衛福部業務跟指揮中心防疫事務，是理想搭配。

羅秉成指出，陳時中部長擔任指揮官期間，一人要雙挑重擔，尤其是衛福部業務層面非常廣闊，除了防疫以外，還包括醫療、衛生、社會照顧等，尤其是長照跟少子化也都是衛福部重要政策之一，蘇貞昌整體考量認為，薛瑞元對衛福部業務嫻熟，可以馬上上手，決定薛瑞元升任部長。

王必勝升任次長兼指揮官部分，蘇貞昌考量本土疫情雖然逐漸趨緩，但全球疫情有再升溫跡象，針對未來變種病毒挑戰，國內各項防疫措施都必須有迅速因應能力跟高度執行能力。

蘇貞昌認為，王必勝多次承擔前進指揮官，阻止多起群聚事件擴散危機，包含寶瓶星號、桃園安養中心、敦睦艦隊、部桃等，近來跟醫療機構合作，迅速設立北北基桃九大篩檢站、六都疫苗接踵站等，展現高度執行能力跟協調能力，期勉王必勝發揮安定人心的力量，帶領防疫團隊度過疫情難關。

另外，專家諮詢小組召集人張上淳聘任為行政院首席防疫顧問，羅秉成說，經過蘇院長跟蔡英文總統商議後，決定比照美國白宮，特聘張擔任首席防疫顧問，並繼續兼任諮詢小組召集人，希望借重張上淳在防疫上的專業，提供防疫政策相關建議。