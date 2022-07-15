中華職棒上半季進入尾聲，下半季即將熱鬧開打，為了提供球迷更好的看球環境，高市府到澄清湖棒球場將啦啦隊看台區的欄杆、圍網拆除，大大提昇球迷在加油區看球的視線，也打造「只有髮香，沒有圍籬」的環境，盼球迷能夠在下半季踴躍進場，為自己支持的球隊加油打氣。

高雄市副市長史哲表示，中華職棒上半季在澄清湖棒球場的賽事於上周圓滿完成，他特別在下半季開打之前與高市府運發局長侯尊堯到澄清湖球場履行對球迷朋友的承諾，也就是拆除啦啦隊看台區欄杆及圍網，目前已經拆除完畢，現在的看台加油區「只有髮香，沒有圍籬」。

史哲指出，澄清湖球場自1999年啟用至今，陪伴所有棒球人走過大大小小的戰役，無論是中華職棒例行賽、總冠軍賽，或是全國熱血沸勝的國際賽，都是台灣數一數二的國際級比賽場地。隨著應援方式進化，球場看台加油區的防護也應有所調整，提昇加油區的視線。

史哲強調，澄清湖球場的維護工作一直持續進行，去年更新場邊防撞護墊，完善內野、裁判室、重訓室設備，另外包括售票亭及球員教練休息室、貴賓室等空間都陸續更新。今年更加裝水冷式風扇，並修補本壘後方的護網。期待未來台鋼雄鷹落腳澄清湖球場，打造更具特色的高雄主場。