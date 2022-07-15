美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）上將在接受訪問時公開表示，美軍聚焦中東的時間其實超過30年，而非許多人認為的20年；警告若不立即做出改變，美軍恐輸給「步步進逼的中國大陸」。

布朗13日接受美國「有線電視新聞網」（CNN）主播、資深戰地記者艾曼普（Christiane Amanpour）的視訊訪問。艾曼普表示，北約（NATO）6月29日通過新版《戰略概念》（Strategic Concept），其中首度將中國大陸視為「安全挑戰；而美國政府近年更已多次強調將聚焦中國大陸威脅，詢問布朗如何率領美國空軍因應在太平洋的挑戰。

2020年成為美國空軍參謀長、前職為太平洋空軍（PACAF）司令的布朗回答，如同自己就任時的指令「加速變革或戰敗」（Accelerate Change or Lose），他知道美國空軍有部分應該改善的地方，包括須深入了解中國大陸這個「步步進逼的挑戰」、評估印太區域情勢，以及在各方面與盟友及夥伴加強合作等。

布朗還指出，有些人說美軍在過去20年間專注於中東，導致忽略了對抗中國大陸與俄羅斯的「大國競爭」能力；但他認為情況更糟，美國專注於中東的時間點須追溯回超過30年前，即1990年至1991年波斯灣戰爭的沙漠之盾行動（Operation Desert Shield）和沙漠風暴行動（Operation Desert Storm）。

因此，布朗呼籲美軍須立即將注意力轉回「長期且不斷迫近的挑戰」，警告若不重視相關威脅，美軍恐在競爭中陷入惡劣處境，並可能面臨失敗，還強調這種情況「確實有可能會發生」。