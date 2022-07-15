人民幣兌美元在岸價（CNY）15日下午收跌190基本點（bp），一度逼近6.77，低見6.7693。

人民幣兌美元在岸價收報6.7670，較上日下午4時30分收報6.7480，跌190bp或0.28％；較晚上11時30分最後成交價6.7581，走弱89bp。

離岸價（CNH）跌破6.78，低見6.7843，截至下午4時42分，離岸價報6.7814，在岸價報6.7673。

官方15日開出的中間價報6.7503，較上日6.7265，下調238bp或0.35％，創一個月低。

交易員指出，美國聯準會官員為市場估計升息1％的揣測降溫，緩和了美元升勢，不過最新公布的大陸第二季經濟增速不及預期，人民幣小幅承壓，但短期仍難現持續跌勢。

大陸國家統計局15日公布，中國第二季國內生產總值（GDP）人民幣29.25兆元，年增長0.4％，低於市場預期增長1.2％，並創9個季度以來最慢增速；上半年經濟增長2.5％。