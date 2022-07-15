搶攻國旅市場，台北西門町意舍酒店推出超殺住房專案，即日起至七月底止，於酒店官網預訂「悠遊意舍限時限量搶購住宿專案」，並於9月30日前周日至周四期間，雙人入住酷樂房或中房含兩客早餐，只要1,300元、含稅及服務費，搭配國旅補助最高可折抵1,300元，相當於0元入住，至九月底前每日限量3間優惠，要搶要快。同時，於9月30日前入住，酒店加倍贈送4,000元意舍酷fun券現金抵用券，以及西門町意舍酒店餐廳85折超值優惠，三重優惠超級省。

西門町0元入住優惠數量有限，沒搶到的旅客仍可選擇入住酷樂房或中房一晚2,599元含一客早餐之優惠、限量10組，加購第2人住宿含早餐只要再加1元，搭配國旅補助折扣後，只需1,300元，仍十分划算，加上意舍酒店大方贈送意舍酷fun券4,000元，可分別在台北中山意舍酒店及台北西門町意舍酒店，於未來入住折抵住宿金額使用。

台北西門町意舍酒店位在西門町的心臟地帶，於誠品武昌店上方，鄰近彩虹斑馬線、紅樓、北門、西本願寺、電影主題公園等文化基地以及DON DON DONKI唐吉訶德西門店、電影街、美國街、塗鴉街及各式流行文化商店，距離西門町捷運站6號出口也只需步行5分鐘，十分便捷。酒店內工業風的設計，加入西門町創意街頭元素，打造出時髦好玩的氛圍，是城市旅行的住宿首選！

注意事項：週五、週六、中秋節連續假期（2022年9月9日至9月11日）不適用，以上價格以新台幣計，已含稅及服務費。