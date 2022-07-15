美國政府今年3月提議，計畫與南韓、日本和台灣等全球主要半導體市場共組「Chip 4」聯盟；日前有消息稱，美方要求韓國8月底前回復加入意願。韓媒15日報導，此舉將使三星、SK海力士面臨來自大陸的壓力，不過專家普遍分析韓國難以脫離台美日半導體供應鏈，最終仍會加入聯盟。

BusinessKorea報導，美國敦促韓國政府在8月底前回覆是否願意加入聯盟；報導稱，美國今年3月提出的這項聯盟，旨在與台灣、日本和韓國在產業上進一步合作，並將大陸排除於全球供應鏈之外。

但這也讓一些韓廠承受極大的壓力，例如在大陸市場有著大量業務的三星和SK海力士。大陸西安市半導體工廠是三星唯一的海外NAND Flash快閃記憶體生產據點，佔其產量高達40%以上；而大陸無錫廠則佔SK海力士DRAM 45%的產能。

不過即便如此，專家普遍認為韓國最後仍可能會加入聯盟。其中一名專家說，鑑於美國在半導體設備和軟體居領先地位，台灣是晶圓代工龍頭，日本也是零組件、材料主要供應商，韓國少了台美日，就難以生產晶片。

但這位專家補充，韓國政府的當務之急，應該在美中之間採實用主義，盡可能減少對韓國企業的潛在損害。

針對此事，韓國總統府辦公室回應，首爾正與美國討論加強半導體供應鏈合作的方式。不過被問及是否會加入時，青瓦台拒絕評論。