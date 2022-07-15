嘉義市「文創＋1製造所」進在嘉義市立博物館，空間敞亮。（廖素慧攝）

嘉義市「文創＋1製造所」15日在嘉義市立博物館揭牌啟用，有19位專家組成產業輔導顧問團，目前已執行近100場次的輔導諮詢及課程，服務超過25家文創業者，市長黃敏惠期許全力推動在地的文創產業。

嘉義市政府去年成立「文創＋1製造所」，輔導扶植在地文創產業、媒合跨界合作，15日在市立博物館內掛牌設立專屬據點，由市長黃敏惠揭牌，升級為文創產業加速中心，以後有專人駐點，提供一對一產業諮詢輔導預約，還有舒適的共同工作空間（co-working space）、產業交流展示空間（showroom）。

黃敏惠表示，「文創＋1製造所」去年成立以後，產業輔導顧問團有19位專家，執行近100場次的輔導諮詢及課程，服務25家文創業者，廣受好評，今年在博物館設立據點，有共享空間

，為青年做文化創業提供更優質的服務。

市文化局表示，「文創＋1製造所」將持續聚焦產業輔導、培育課程、參訪交流等內容，不定期舉辦產業互動交流，同時結合市府各局處的資源與專業能力，打造出共生共榮的產業平台，構築在地文創產業友善的交流平台。

長義閣掌中劇團團長凌名良、不可無料劇團團長鍾欣怡等2位文創業者，分享他們的文創計畫，也認為嘉義市是適合創業的地方，肯定市府提供輔導機制對他們幫助大。