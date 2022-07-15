當地時間14日約12時30分左右，美國前總統川普的第一任妻子伊凡娜·川普（Ivana Trump）驚傳在紐約住家過世，推測死因為意外摔下樓梯，享壽73歲。長女伊凡卡（Ivanka Trump）在Instagram心痛發文並附上兒時合照悼念，稱「媽媽把生活過得光彩，舉手投足充分體現女力、韌性和毅力」。

川普與第一任妻子伊凡娜於1977年互結連理，育有3名子女小唐納（Donald Trump jr.）、伊凡卡（Ivanka Trump）和艾瑞克（Eric Trump），15年婚姻在1992年畫下句點。儘管伊凡娜沒有以第一夫人姿態進入白宮，卻相當自豪在沒有「父親」角色的陪伴下，獨自拉拔3個孩子長大。在一次採訪中，伊凡娜形容當年婚姻瀕臨破裂是如何為孩子監護權而戰。

「我跟川普離婚後得到了所有孩子的監護權，這沒什麼好商量的。就算我們選擇繼續在一起，還是我負責照顧，川普是那種每天早上6點會到辦公室，等孩子們吃完早餐後，我會帶他們去爸爸那，當他忙於公事時，孩子們會在地板玩樂高積木。」

擁有亮眼外型的美國前第一千金伊凡卡·川普（Ivanka Trump）曾被封為全球最性感女富豪，不光是位美女，事業心強的她還創造了自己的商業帝國，成為所有女性嚮往達成的目標。接獲母親噩耗她表示心碎，在IG發文「她是一位才華洋溢、魅力迷人、熱情大方和幽默風趣的母親，一舉一動充分展現力量、韌性和毅力。」

「她把生活過得很充實，永遠不會忘記跳舞和大笑。我會永遠懷念，這份回憶也將永遠留在我們心中…」

此外，伊凡卡還曬出幾張童年合照，感激母親在一生中扮演最重要的角色。母女倆依偎相擁，還有一張她在床上親吻媽媽的鼻子，調皮又溫馨。伊凡娜的離開留下了高齡95歲的母親、3名孩子與10個孫子。