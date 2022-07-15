桃園市中壢一號社宅工程進入最後階段，預計7月底完工，11月完成招租入住。位於社宅旁的龍福社福中心今先行啟用，5層樓建築擁有多項設施，包括幼兒園、托嬰中心、長照機構與關懷據點等，滿足住戶與附近民眾多元需求。

桃園市長鄭文燦表示，中壢一號社宅為全桃園最大的社宅，期盼提供年輕人與弱勢家庭共享社區，落實居住正義，讓弱勢家庭有溫暖的家，也給予出社會的年輕人大力支持。而龍福社福中心為緊鄰社宅的獨棟公益大樓，5層樓有六合一多元設施，讓民眾體驗社區、社宅共融的精神。

桃市府住宅發展處說明，中壢一號社宅社福大樓為5層樓建築，滿足各年齡層社福設施需求，1、2樓為非營利幼兒園，可收托122名2至6歲幼兒；2、3樓有市民活動中心與社區照顧關懷據點，服務範圍涵蓋龍昌里、至善里與龍東里，提供長輩共餐、健康促進等課程，空間可容納30至40名長者。

3樓還有托嬰中心，提供滿2個月至2歲嬰幼兒日間托育服務，依年齡分3班收托45名幼兒；4樓則有親子館，設置0至6歲嬰幼兒240坪寬敞遊憩空間，民眾可報名入館；5樓為長照機構，提供65歲以上長者日間照顧服務，另也有居家服務與臨時住宿服務。