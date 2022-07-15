有些人個性比較挑剔，面對感情也是如此，因此想遇到適合自己的人並不容易，反觀有的人性格隨和，無論與哪個星座相處，他們都比較懂得如何減少矛盾與爭吵。《搜狐網》分享3個談戀愛時很隨和的星座，無論跟哪個星座在一起都很適合。

1.巨蟹座

巨蟹座個性溫柔又善良，懂得換位思考，站在別人的角度看待問題，也很願意幫助其他人，秉持「助人為快樂之本」的理念，而且忍耐力也非常強，無論工作還是感情都是如此，只要是自己喜歡的人，他們都會好好守護，就算受到委屈也不會抱怨，包容心非常大，每一段感情通常都會維持很久。

2.射手座

在許多人的印象中，射手座的脾氣差又愛計較，但在面對感情時，他們就完全不是這麼樣子，只要有了喜歡的對象，他們的包容心就會變得很大，與過去的模樣差很多，在與愛人相處上，也會盡可能減少紛爭，所以無論與哪一種性格的人交往，只要射手座夠喜歡對方，他就願意與對方走到最後。

3.金牛座

金牛座個性固執，而且對於金錢非常執著，但在喜歡的人面前，他們就會變得百依百順，甚至可以為了對方付出所有，只要不碰到他們的底線，金牛座基本上都很隨和，隨遇而安的性格讓他們跟誰都很合適，不過也因過於隨和，所以無論跟什麼星座在一起，也不太會有多大的火花，只要兩人之間沒有太大問題，就算感情很平淡，他們也不太會想分手。