交通部「悠遊國旅補助方案」將從15日開跑，祭出55億的經費振興國旅市場，全台遊樂園只要3折就可以入場，還推出每人最高1300元的住宿補助專案，苗栗縣三義鄉西湖度假村配合推出3折入園優待，並加碼購任1票種，就可全額折抵園區消費，讓遊客直呼好划算。

交通部「悠遊國旅補助方案」活動從15日一開跑，就讓全國各地業者忙翻天，終於露出久違的笑容，卯足全力一起迎接旅客的到來。苗栗西湖渡假村，除配合政府悠遊國旅3折入園優惠外，還加碼購任一票種即可全額折抵園區消費，等於是免費入園。

業者表示，門票打折，但服務不打折，園區有八大主題景區，包括凡爾賽花園、氣墊遊戲區、泡泡廣場、魔法村互動館、彩蝶園區、靈山洞祈福區、恐龍世界、映象水岸天鵝船以外，還有精彩的烏克蘭舞者演出，讓旅客從早到晚玩不完。為搶這波國旅商機，西湖渡假村除了推出1日遊以外，還推出特惠住宿方案，遊客可以使用政府補助方案1300元的優惠以外，現在訂房還享「免費續住」，以兩人同行，三天兩夜3900元的方案來說，折扣後每晚每人不到1千 元就可以享有森林式住宿體驗。