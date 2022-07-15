根據財政部公布營業人的發展情形，綜合零售商還是設有分支機構的營業人當中，成長較快者，其中超商、超市展店前五名分別為統一、蝦皮、全家、全聯、萊爾富，顯見疫情的這兩年當中，蝦皮可以說是異軍突起。

財政部公布統計，營業具規模企業常因拓展市場或者經營業務的需求而設立分支機構，所以截至2022年7月，設立有分支機構(直營店)的營業人共達8.9萬家，佔整體營業人5.7％。與2020年6月疫情高峰相比，家數增加6721家，增幅8.1％，較無分支機構的家數6.7％，整體平均6.8％，顯示，在疫情之下，營業人發展呈現大者恆大的情形。

進一步觀察業別，以綜合零售商增加1992家最多，主因超商、超市持續展店，其中超商跟超市就增加1798家，超過九成。

陸上運輸輔助業因停車場經營業者於5都拓點，增1468家居次；餐食業受火鍋及早餐等連鎖品牌開設新據點，增1151家；食品飲料零售業則來自於平價咖啡連鎖店、保健食品零售店等設立新店挹注，增 386 家；其他資訊服務業因電商平台鋪設實體通路，增178家。