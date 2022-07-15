今10架共機擾台 空軍兵力應對 19:042022/07/15 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部晚間發佈今日共機擾台動態，共計10架共機進入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監。 美國成功試射陸空極音速飛彈 向新型F16看齊 陸網瘋傳殲10D戰機照 新北105市道拓寬都計變更審議通過 #10 #共機擾台 #空軍 #應對 #兵力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 總統流亡 斯里蘭卡進入緊急狀態 04:102022/07/14 焦點新聞 貪檢詹昭書收賄判囚10年 聲請釋憲不受理又提再審 17:392022/07/14 社會 台積電爆猛料！一票半導體逃不過3大慘況 專家爆晶片股沒殺完 18:402022/07/14 財經 台南學童齲齒率全台最低 開基玉皇宮贈偏鄉10校牙科診療椅 17:092022/07/15 生活 共機擾台雙城論壇預算將凍 柯改口要陸委會把定義講清楚 18:142022/07/14 政治 被要求向對岸表達不要武力侵犯 柯P：「會加在稿子、不會刪」 17:172022/07/15 政治 新北市道105都計變更通過審議 環型高架最快2026年完工 09:562022/07/14 生活 陸發改委：糧食安全能應對外部衝擊、價格波動低於國際 12:162022/07/14 兩岸 《類股》逆風來襲 水泥發綠股價慘兮兮 11:012022/07/15 財經 新世代青年城市論壇 青年局：青創空間2年內增至10處 16:242022/07/15 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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