智庫昆西研究所研究報告《主動拒止：美國更有效、穩定和更可持續的亞洲防禦戰略的路線圖》

隨著中共軍事力量快速崛起，國際軍事專家都認為西太平洋安全局勢已發生根本變化，美軍的後方關島基地也曝露在中國的威脅之下。從去年一次演練共軍轟炸關島跑道的演練後，美國軍事專家認為，美軍在西太平洋優勢已被削弱，目前的台海戰略在財力上已不可持續，必須制訂出新的台海威懾戰略，同時也建議美方應避免尋求在亞洲建立類似北約的聯盟，亦不要公開將台灣納入其盟友和合作夥伴的區域組織內。

《美國之音》報導，去年初舉行的演習目的在演練空軍地勤士兵迅速修復關島基地被炸跑道，讓從美國阿拉斯加艾爾森基地起飛的F-35戰機得以安全降落在關島基地。演習看似平凡，但卻揭示了美軍在亞洲所面臨的一個新的現實，即中國軍力的崛起正在令西太平洋的戰略安全局勢發生根本性變化，以至曾被認為是絕對安全的後方關島基地也已在中國的威脅之下。

中國問題專家杜睿清(Rachel Esplin Odell)在近日一次研討會上說，美軍固然強大，但軍事優勢已被嚴重削弱，顧及亞洲的能力日漸有限，在西太平洋重建地區軍事優勢的努力也不太可能成功。

報導說，面對這一日益嚴峻的現實，包括杜睿清在內的10位美國安全問題專家聯合撰寫的研究報告說，目前的台海戰略在財力上是不可持續的，而且還可能加劇危機。美國必須制定出足以令人信服、國力可負擔得起的新的台海威懾戰略，並加緊敦促台灣提高不對稱作戰能力，重點發展陸軍、大幅減少在海空軍力上投資。

這份由智庫昆西研究所召集的研究報告，參與者包括前外交、情報、預算等部門高級官員與頂級專家。這一份長達300頁的報告題為《主動拒止：美國更有效、穩定和更可持續的亞洲防禦戰略的路線圖》，是美國近年來有關亞太安全和台灣問題最重要的研究報告之一。

報告指出，如果美國和中國在某個與兩國距離相等的居中戰場作戰，中國可能不堪一擊。但是，美軍在該地區駐軍甚至常常不足軍力的10%，而台灣與中國大陸僅一百多公里。美國在東北亞僅有嘉手納和普天間2個空軍基地，而共軍空軍和海軍航空兵在無需空中加油航程內有39個空軍基地，以及更遠離海岸的數十個空軍基地。美國也不可能為增加在亞洲的軍力而大幅提高軍費，印太司令部雖有美軍一半以上的海軍艦艇和潛艇，但大多部署在夏威夷和美國西海岸，與潛在的衝突地區有快半個地球之遙，而潛在衝突地區靠近中國，將抵消美國的許多優勢。

昆西研究所製作的亞洲防禦戰略路線圖報告長達300頁，報告中列出了亞太地區中美兩軍可以使用的基地對照圖，雙方的差距極為巨大。圖中紅色為中方基地，藍色為美方基地。（圖／昆西研究所）

研究報告還建議，在強化亞洲地區盟友及台灣增加防務投資的同時，美國也應注意不要加劇與中國的安全兩難處境，例如美日印澳四方對話機制將中國威脅納入議程，北約也加大了與澳大利亞、日本等國家的聯繫。這種多邊軍事聯盟會進一步刺激中國對包圍的恐懼，而由此帶來的風險將大於潛在的威懾效益。此外，專家們敦促美國政府不要公開將台灣納入其盟友和合作夥伴的區域組織，或者將台灣視為可以用來對付北京的戰略資產，因為這樣做會削弱對中國威懾的風險，可能使中國領導人認為要維護核心利益只有動武一途。

報告的作者之一、昆西國家事務研究所東亞項目首席主任史文（Michael Swaine）在一次討論會上說，美國必須發出更可信的政策聲明和信號，讓北京相信美國對一中政策的承諾不變，這可以是公開的聲明，闡明華盛頓和台北之間領導層接觸、以及防務關係的水平和類型限制。