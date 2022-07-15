許多人做料理時總會加入蒜頭爆香增添風味，為了讓香氣更容易釋放，用菜刀把蒜頭拍碎是習以為常的事，不過日前有民眾投訴，新買的名牌菜刀居然一拍就斷成兩截，氣得直說「沒見過這麼脆弱的刀」，且詢問客服後竟得到「菜刀不能拍蒜」的答覆，讓她更是錯愕，對話過程PO上網路，引起眾多網友討論。

一名住在廣東的王女士投訴，最近使用剛買不久的百年老字號「張小泉」菜刀拍蒜時，居然應聲斷裂，從王女士分享的照片中可見，斷裂的位置離刀柄不遠，刀面上刻著「張小泉，斬切刀，50Cr15Mov」，在電商自營店販售，每把要價99元人民幣（約新台幣440元）。

投訴的對話截圖中，王太太抱怨「沒見過這麼脆弱的刀，過了90天客服就不管了是嗎？」客服回應「不建議拍蒜哦！不能的哦」。根據《上游新聞》報導，客服對此做出說明，會不建議使用刀具橫拍食物，是因為如果力道掌握不佳，很容易造成斷柄，「如果要拍蒜，建議用刀面輕壓」，客服解釋，刀面上「50Cr15Mov」的字樣是馬氏體不銹鋼的材質標號，從30至50，數值越大表示材質越好，硬度也越高。

客服回應，「菜刀不建議拍蒜頭」，讓消費者感到錯愕。（圖／取自微博）

上游記者進一步對「斷柄」說法提出質疑，強調「刀是從刀背、刀面、刀刃斷開，並非刀柄斷裂。」且刀具使用說明中，並沒有提醒買家不建議橫拍食物，最後在記者的鍥而不捨下，張小泉客服才終於承認「刀面斷裂」，即使購買已超過90天，但當事人仍可申請退貨。

而究竟該如何選擇菜刀？又為何材質好、硬度高的不鏽鋼刀，會脆弱地一拍就斷？重慶鋼鐵公司質檢中心技師鄭師傅說明，「硬度較高的刀具比較脆，橫拍時刀具不能變形就會產生斷裂」，強調材質好、鋒利度高的刀較脆，拍打容易斷，一般家庭使用，如果不具備保養刀具的相關知識，最好不要買高標號的刀具。