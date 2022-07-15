市場前景不明，壽險公司業績亦陷入「低潮」。據壽險公會最新統計，6月銀行賣保單的業績僅269.97億元，創2008年2月之後、172個月的新低，也讓壽險6月新契約保費僅571.93億元，亦是2013年2月之後的單月新低，累計上半年新契約保費4,576.51億元，較去年同期衰退11.25％，更是2008年金融海嘯之後，即14年來的同期新低。

主要是2022年以來因俄烏戰爭、通膨問題及美國升息等，造成資本市場波動加劇，6月美國聯準會升息3碼（1碼等於0.25百分點），由於市場能見度低，對市場及利率極敏感的銀行通路，即調整銷售商品策略，6月銀行賣投資型保單僅97.47億元，創近年單月新低。

美元利變壽險雖是2022年主力商品，但6月美國升息3碼後，壽險公司又沒有調升宣告利率，買氣亦受到衝擊，6月利變壽險新契約保費235.7億元，亦是11個月新低銷量，比5月亦少逾17億元。

壽險業2022年面臨新契約保費、續期保費、總保費三項都衰退的局面，上半年新契約保費衰退11.25％，創14年同期新低，上半年續期保費7,904億元，亦比2021年同期衰退20.87％，總保費1兆2,480.73億元，也比2021年上半年衰退17.59％，今年全年恐怕也還是三項都衰退，新契約全年恐難突破1兆元，總保費可能不到3兆元。

上半年各類保單，除利變壽險新契約保費1,828億元，比2021年同期成長24.57％外，傳統壽險亦有成長，主要是固定利率保單或自由分紅保單，前6月新契約保費249.24億元，同比成長26.71％。

去年大賣的投資型保單，今年受資本市場影響，前6月新契約保費2,162.82億元，比2021年同期大幅衰退25.9％；利變年金也因部分公司降溫，上半年新契約保費108.69億元，同比衰退65％。

健康險上半年新契約保費172.63億元，也衰退16％，傷害險則因出國旅行仍未恢復，旅平險受影響，上半年新契約保費54.36億元，也衰退1.54％。