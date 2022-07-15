悠遊國旅補助7月15日上路，搶攻親子出遊商機，晶華國際酒店集團旗下捷絲旅宜蘭礁溪館即日起至9月30日止，結合宜蘭海陸生態體驗推出「海陸宜夏 玩鯊。蔥浪」優惠住房專案，帶領房客一睹海底鯊魚悠遊風采，或是於陸地享田園蔥浪，體驗現採現做三星蔥派美味。21天前享早鳥訂房優惠，每房每晚可再享悠遊國旅1,300元補助折抵，吃住玩樂全包式假期，兩天一夜兩人同行每人最低1,000元起，6歲以下孩童入住免費含早餐及備品，另有三天二夜專案，免費加贈「星寶鄉間小路」梅花鹿、迷你驢互動體驗。官網訂房加購高鐵車票享全台最低75折起優惠。

為實現與在地共好，捷絲旅宜蘭礁溪館特別攜手與政府認證的農遊場域「星寶蔥體驗農場」合作，房客可自行開車前往三星蔥農田園，徜徉大片綠油油的蔥浪美拍合影，園區裡有專人帶領體驗「蔥仔餅DIY」樂趣，透過自己的雙手拔蔥、洗蔥，揉麵、加蔥並捲製成型下鍋油煎，完成香酥味美的三星蔥派。三天兩夜方獨家加碼贈網美系搶拍、「星寶鄉間小路」動物學堂互動體驗，有溫馴可愛的梅花鹿及來自電影史瑞克迷你驢，今年暑假帶領孩子寓教於樂，超萌動物療癒親子遊。每房加贈防疫小物抗菌洗手皂，方便出遊隨時洗手抗菌消毒。