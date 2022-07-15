因應政府能源轉型，2025年燃氣發電占比50％之能源政策目標，中油擴建台中廠液化天然氣儲槽，15日舉辦「台中廠三期計畫液化天然氣儲槽興建工程」開工動土典禮，預計2026年完工後將可提升台中廠天然氣供應能力每年達1,000萬噸。

考量天然氣儲備擴充需求及航運運輸環保升級，中油在原先推動的天然氣第三接收站、天然氣台中廠二期、高雄洲際二期等七大投資外，新增天然氣事業部台中廠三期投資及成品油輪新建計畫，包括興建兩座18萬公秉地上型天然氣儲槽、1,600噸／時之氣化設施及新建4萬噸級成品油輪1艘，合計總投資規模逾1,900億元。

中油表示，這項工程將建置兩座18萬公秉地上式液化天然氣儲槽，包括細部設計、設備及器材供應、建造施工及安裝、試車前準備及試車等工程。開工動土典禮由董事長李順欽、協同統包廠商英商貝泰公司總經理戴瑞恩及銘榮元公司總經理廖士銘共同主持，包括美國在台協會台北辦事處長孫曉雅、經濟部政務次長曾文生、台中港務公司及勞動部職安署等共同參與，肯定這項工程有助於推動節能減碳政策，達成穩定國內供氣的目標。

完工後，將可提升中油台中廠液化天然氣之儲存能力，降低超高儲槽週轉率以降低營運風險，亦提升天然氣供應能力，除供應國內既有的天然氣市場，也將新增供應中、北部地區的電廠及工業用戶的用氣需求，包含台電台中電廠、台電通霄電廠、其他IPP（民營電廠）及工業用戶等，又可支援高雄永安廠及第三接收站天然氣管網調度以穩定國內供氣。