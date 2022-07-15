苗栗縣頭份市1名蕭姓女子，因由LINE訊息中得知投資虛擬貨幣訊息，經加入群組欲賺取獲利，將身份證拍照傳送對方後發現有詐，於是上網找上徵信社要回個資，但卻遭徵信社誆稱須匯款38000元才能處理，女子信以為真，依指示前往銀行匯款，經行方查覺有異報警前來，及時勸阻蕭女匯款。

苗栗縣警頭份分局是在日前接獲轄內銀行人員報案指稱有疑似詐騙案件，立即派遣頭份所警員江柏寬、葉彥寬前往處理，員警到達現場後發現有1名蕭姓女子正欲匯款，據蕭女向警方指稱，她是在LINE訊息中得知投資虛擬貨幣訊息，想要加入群組賺取獲利，將身份證拍照傳送對方後發現有詐，經上網找上徵信社想要回個資，但卻遭徵信社誆稱須匯款38000元才能處理，她信以為真，才依指示前往銀行匯款，經員警積極協助查證確定係常見網路詐財手法，蕭女始打消匯款念頭。

被害人蕭女前往銀行匯款時，受理行員見她神情緊張要求匯款，立即提高警覺，除對女子關懷提問外，另立即通知警方到場處理，警方及時趕往調查後確認為詐騙手法，經勸說下成功阻止匯款，蕭女非常感謝警方及銀行人員積極幫她保住錢財。