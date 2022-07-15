台北市副市長蔡炳坤驚傳疑似腦中風送醫，目前仍在觀察治療。炎夏高溫可能增加中風危險因子？醫師提醒，若本身為高風險族群者，要注意慢性病控制，當疑為中風症狀發生時，務必第一時間送醫，才有機會獲得更佳的預後，減少殘障、失能甚至死亡風險。

衛福部雙和醫院中風中心主任陳龍表示，部份民眾不知自己具有中風風險因子，如年齡、三高、血管瘤，若是三高族群，夏季時更要注意妥善控制，包括規律服藥及定期測量。

他表示，夏季天熱，人體易散失水份，血管中含大量水份，水份不足時血液易濃稠，血液流速減慢，若加上本身有血管動脈硬化，就可能產生血栓、造成梗塞性中風。

他並表示，天熱也可能影響情緒、血壓，一旦血壓波動過高，本身有血管瘤或嚴重的血管硬化，就可能造成血管瘤或血管破裂，變成出血性中風。另頻繁進出冷氣房，溫差過大或大量酗酒，都可能增加心血管壓力及中風風險。

除了中風發生時最好立刻送醫外，陳龍表示，天熱時的中風比例高，即使接受溶栓、取栓等治療並進行復健，只約1/3的中風病人可回到工作崗位、1/3需低度依賴他人生活、1/3的病人完全需要他人協助生活，因此，平時保健、控制三高很重要。

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