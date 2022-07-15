富邦悍將陳鴻文染疫後近2場一軍先發登板都有「一局爆」的情況，昨天面對獅隊更僅投3.1局失7分（5責失），今天被降下二軍調整，投手教練林正豐點出原因，在於決勝球位置不理想，如何投出「好的壞球」是他接下來最大課題。

陳鴻文在6月1日一軍先發後隔天被降下二軍調整，之後傳出他確診的消息，經過這段時間的休養及調整，本月8日重回一軍賽場，面對味全龍先發5局失5分，昨天再度先發登板但卻投不滿4局提前退場。

近兩次先發陳鴻文都出現單局掉4分的情況，今天也被降下二軍調整，林正豐認為，陳鴻文近期碰上最大問題就是在決勝球的位置不理想，球都投在打者比較容易攻擊的位置。

林正豐認為，如何投出「好的壞球」去引誘打者是他這段時間最大的課題，「剛剛我們也有針對這兩場比賽內容做討論，就是在這一顆決勝球。球員、教練看的問題點是一致的，這樣修正起來也比較容易。