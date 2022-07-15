投信法人分析，過去是2014年美國QE退場，或是聯準會在2015年緩步升息、2017年加速升息期間，美國非投資等級債指數皆逆勢上漲，主要在於升息代表經濟熱絡，而非投資等級債與景氣連動性高，加上具較高殖利率優勢，深受買盤青睞。建議在殖利率上行背景下，投資人優先布局對利率敏感度較低的短天期債券，並聚焦在防禦力佳的優先擔保債美非投資等級債。

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金經理人李怡慧表示，統計聯準會於2014/1～2014/10QE退場期間，美國非投資等級債指數上漲4.8％；美國於2015/12～2016/12緩升息期間，美國非投資等級債指數大漲近1成；聯準會於2017/1～2018/12加速升息期間，美國非投資等級債指數上漲5％。

隨著美國公債利率飆升來到近期高點，各類債券普遍受到衝擊，面對非投資等級債短期震盪應保持穩定心態，千萬不要在市場最恐慌時出脫，反而可以趁低點危機入市，才能享有息收及資本利得上漲的甜蜜點。優先擔保非投資等級債可望有效降低違約時的損失、提升資產防禦力，近幾年成為債券市場上的寵兒，是絕佳抗波動標的。

野村特別時機非投資等級債券基金經理人郭臻臻表示，墜落天使非投資等級債券的企業信用評等較高，多數集中在BB級，相較於全球非投資級債指數，墜落天使非投資級債的年度違約率明顯較低。想要掌握債券具有信評調升潛力的投資人，可以選擇墜落天使非投資等級債券。