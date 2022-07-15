低成本航空泰越捷航空公司進一步開拓區域連結性，16日開始運營從曼谷到日本福岡的直飛航班；另宣布從8月16日起，推出臺北（桃園）到曼谷（素萬那普）的新國際航線。

為慶祝新國際航班即將起飛，推出豪華票價促銷活動，起價為台幣2,399元（3,499泰銖），包括7公斤的隨身行李和20公斤的托運行李、免費選座、優先登機和無限次免費更改航班的靈活性。特惠活動於7月20日至27日預訂，旅行期間為今年8月16日至明年3月25日。

目前泰國越捷航空運營航線，包括從曼谷到金邊的每日雙班航班服務，曼谷和新加坡之間的每日航班服務。

此外，泰國越捷航空與越南越捷航空合作，保持泰國和越南之間的穩定航班服務：從曼谷到胡志明市每天四班航班，並從3月起恢復曼谷和越南峴港之間的直航服務，每天有兩個航班。

泰越捷表示，泰國境內的餐廳或觀光景點等都完全開放，官方已無強制外出須戴口罩，力求恢復疫情前盛況。完整接種疫苗的乘客入境泰國，不再需要在進入該國之前擁有COVID-19陰性證明，也不需要在抵達時進行隔離。乘客也無需在出發前申請泰國通行證。

作為2020年成長最快的低成本航空公司（由倫敦全球商業展望雜誌授予），泰國越捷航空不斷擴大其國內和國際航班網絡。儘管近年來世界廣受COVID-19影響，該航空公司最近仍獲得2022年樟宜航空公司的「新航空公司獎」，開啟了飛往新加坡樟宜機場的航班服務。