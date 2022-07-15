訓鷹師陳勇如走在池上稻田間，帶著猛禽熟悉環境，守護農民心血。（蔡旻妤攝）

訓鷹師陳勇如走在池上稻田間，帶著猛禽熟悉環境，守護農民心血。（蔡旻妤攝）

因有絕佳氣候及地理環境，台東縣池上鄉成為台灣稻米之鄉，然而每逢插秧或收割期間，野鳥不時破壞稻田及秧苗，毀壞農民心血。為降低損害，青農請來訓鷹師，由猛禽擔任巡守員在田間驅鳥，再輔以鷹偶、老鷹風箏等道具，以自然農法降低投藥及人事成本，使農田生產更加友善。

訓鷹師陳勇如將一隻隻的猛禽從籠子裡放出，等牠們逐漸適應後，再帶領牠們進一步認識田間環境，這些動作也引發路過民眾、遊客的好奇心，紛紛駐足圍觀。

每到插秧或收割時節，農民與野鳥之間的對抗進入白熱化階段；青農彭仲良表示，池上田區水鴨氾濫，尤其他本身的田區鄰近溼地，水鴨時常聚集到田中戲水、破壞秧苗，而產季時常有野鳥偷吃稻穗，以往多採用鞭炮或閃燈驅趕，但效果不彰，且耗時費電。

為了有效降低麻雀、花嘴鴨等野鳥損害農民的心血，池上鄉多名青農與生態工作者合作，聘請專業訓鷹師，出動猛禽驅趕野鳥，再搭配老鷹玩偶及風箏等道具，讓野鳥不敢輕易「跨越雷池」，採用自然法則守護農民的心血結晶。

訓鷹師陳勇如指出，利用猛禽驅鳥需有充足的前置作業，熟悉田區周遭環境生態，才能選擇適合的鷹種。若田區有噴藥，要先了解是否會對猛禽造成影響，田間步道若有狀況也得事先排除，避免放鷹人員走動時不慎受傷，在建構出適當的環境後，才會讓猛禽出動，降低人與鳥的風險。

青農魏瑞廷說，為避免使用藥劑毒鳥、捕鳥網或鞭炮驅鳥，過去就曾利用「老鷹風箏」等猛禽擬態方式驅逐野鳥，頗有成效。這次與生態工作者合作評估，導入真正的猛禽擔任守護員，巡護農民心血，以物種相剋的方式防治鳥害，除了期待提高產量，也使農田生產更友善，實踐里山精神。