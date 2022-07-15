日本前首相安倍晉三日前遭槍擊身亡，兇嫌山上徹也供稱是因為母親迷信「統一教」，加上認為安倍和該教有關係才痛下殺手，讓「統一教」再次登上媒體版面，而昔與山口百惠齊名的玉女歌手櫻田淳子，曾因參加統一教集體結婚，轟動日本藝能界，成為熱議話題。

櫻田淳子14歲時參加選秀節目《明星誕生！》獲勝，並得到多達25間唱片公司爭相邀約她到旗下，而她隔年出道後就火速竄紅，橫掃各大音樂新人獎，還與玉女偶像山口百惠、森昌子齊名，並稱為「花的三人組」。

除了歌唱事業外，她也跨足演戲，表現同樣亮眼，影歌雙棲，不過她卻在34歲、事業如日中天時，參加統一教的聯合結婚，在教主文鮮明配對下，嫁給一名素不相識的日本上班族，她也坦承19歲就受到姊姊的影響入教，消息一出震撼日本藝能界。

婚後隔年櫻田淳子淡出演藝圈，專心相夫教子，也盡力為教會宣傳，卻被質疑成為「宣傳機器」，據悉，唱片公司SUNMUSIC社長曾交代員工，只要她不脫離統一教，就不能讓她重回公司旗下。

因此，她2013年舉行出道40周年紀念活動，2018年發行新專輯，同時舉辦演唱會慶祝60大壽和出道45周年，前東家都沒任何表示，主流媒體也沒積極報導曝光，加上統一教被害者互助會出聲反對，讓她復出計畫也無疾而終。