高雄某高中爆出學生性騷擾女老師事件，14日高雄教育局與學校都出面回應已依法處理，但事件並未落幕，網路上掀起網友兩面論戰，15日女老師親上火線，貼出文章回應網友，並沒有想毀滅學生及學校，只是陳述自己受傷的過程，也希望未來不要再出現有關她的文章和資訊。

受到性騷擾的女老師日前在臉書上發文受到學生性騷擾、職場霸凌、學校刁難等多項指控，事情一出造成許多輿論出現，教育局和學校也都出面回應一切都依法處理，臉書「靠北教甄」版上也有多篇文章討論此事，引起網友兩面論戰，風向相當混亂。

女老師面對網友多方面的評論，甚至有網友批評她是有讀書的瘋子，她也表示尊重，澄清她並沒有要毀滅學生以及學校的意圖，她只是陳述自己受傷的過程，而後續的請假過程受到阻撓，才是加重她病情的關鍵原因。

女老師強調，老師一角在校園中本來就是不分性別的弱勢族群，許多老師都是以壓榨自己的方式，成就別人的人生，「我沒有要透過這些事做什麼，我沒有要透過這些文章獲取什麼，我只是覺得，除了我的職業以外，我有屬於個人的自由」，希望未來不要再出現有關於自己的文章，也並不會將過往的貼文刪除。