防疫險理賠7月上旬已破200億元，金管會主委黃天牧15日表示，確診率提高讓理賠增加，有些產險公司可能有財務缺口，已有二家提出增資，其他公司也在處理增資計畫，「產險公司財務健全」是金管會未來一年監理重點，但黃天牧強調：「不會有公司倒閉，但會有增資，大股東都已承諾要辦增資」。

承保防疫保單數量較大的六家產險公司，國泰世紀產險、中信產險、富邦產險及兆豐產險都是金控下公司，有金控財務支援，如國泰產已增資100億元，中信產則是有母公司台灣人壽增資40億元。另兩家是有車商大股東的和泰產險及新安東京海上海產，據了解，這二家公司6月底資本適足率（RBC）會因防疫保單理賠，掉到200％邊緣，大股東亦已承諾要增資。

黃天牧15日在受訪時強調，防疫保單在2020年推出時，是彌補確診新冠肺炎或因接觸被強制隔離者的經濟損失，是社會安全網的一環。即並非錯誤或不對的商品

衍生成今年上半年的防疫保單風暴，黃天牧分析有二大原因，一是防疫政策轉變，即從清零走向共存，與當初保單設計不太一致，但行銷通路4月已向保戶表達可以續保或承保，保險公司則考量理賠可能大量增加，才出現核保等不一致，引起通路與保戶的不滿，現在都已回到正軌，6月底已全數核保完成。

二是產險市場競爭激烈，在銷售防疫保單上有「比較積極」，當防疫政策轉變，產險公司想停時，幾天內湧入幾十萬張保單，是前所未見，也未處理過的情況。

但黃天牧也替產險業者說句公道話，即在這次過程中，產險公司某種程度也有善盡社會責任，如居家照護有用藥、醫療行為亦比照住院給付，給予一定的理賠彈性，讓保單真的照顧到保戶。

被問及風暴是否已算平息時，黃天牧連聲答是，但後續理賠及產險公司財務缺口，金管會仍會緊盯。