聯合信用卡處理中心擔任國內信用卡交易轉接中心的角色，為確保每次系統異動均不能因為新異動影響到既有功能，就會執行回歸測試。市面上雖有許多測試軟體可供選擇，但任一測試軟體僅能針對單一目的使用，針對聯卡中心每次異動須牽涉不同系統，在不同系統間的比對、切換、測試結果紀錄、及問題發送等，仍需花費許多人力操作執行，這些制式且重複性工作最被資訊人員排斥，也造成重要人力卻運用在重複性工作上的浪費。

因此多年來聯卡中心一直在尋找解決方案，希望在維持軟體品質的前提下，還能兼顧上線時效、節省及善用人力的目的。在某次集體腦力激盪活動下，打破流程機器人多用在日常作業上的既定印象，嘗試將流程機器人運用於取代資訊人員回歸測試的工作。試行結果發現優點實在不少。

首先，流程機器人不需要休息可以24小時不間斷的工作，更沒有情緒及生理、心理問題，專注度及正確率均高於測試人員。

其次，可降低不同測試人員因測試方法及流程不同而造成的差異及品質不同問題，達到測試流程一致性，當問題產生時僅需專注於查找問題發生的原因，而不須擔心此問題是否因為測試方式錯誤所造成，大大縮小問題查找範圍。

聯卡中心指出，除前述的無形效益外，在有形效益部分，流程機器人的費用遠低於測試人員的薪資，更由於回歸測試這項花費最多人力及時間的工作由流程機器人替代後，讓資訊人員可以空出這些時間，來從事更有效益的工作項目，為組織創造更多的價值、利益、及社會責任。