為協助國內企業及早因應2050 年淨零碳排目標，經濟部標準檢驗局自去年底開始跨單位整合碳查證需求與資源，輔導國內法人機構完備碳查證能力，財團法人金屬工業研究發展中心、財團法人台灣商品檢測驗證中心已於6月27日取得全國認證基金會(TAF)認證，即日起可受理組織層級溫室氣體查證服務，歡迎有需求廠商踴躍提出申請。

邁向淨零碳排首要瞭解自身碳排放狀況與熱點，企業可先參考國家標準CNS 14064-1：2021溫室氣體－第1部：組織層級溫室氣體排放與移除量化及報告附指引之規範，建立企業溫室氣體清冊、報告及聲明書等，並視需求如法規強制規定、國際供應鏈要求及自主管理目的等，向第三方查證機構提出「碳查證」申請，以確認自我盤查結果之正確性及能否符合相關準則，而後再針對風險與機會，導入能源管理系統、改善能源效率或進行能源轉換替代等減量措施，以達減緩氣候變遷的目的。

原國內TAF認證組織層級溫室氣體查證機構計7家，金工中心、商檢中心加入後增為9家，TAF已於107年簽署國際認證論壇（IAF）溫室氣體相互承認協議（MLA），經其認證之查證機構所核發之查證證明將可於國際間被承認。標準檢驗局後續將持續協助更多國內法人取得TAF認證，擴充國內碳查證機構能量，以滿足各界需要。