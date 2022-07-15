國家住都中心今日線上舉辦「行二行三公辦都更」說明會，總投資金額220億元，是繼「台北車站特定專用區E1／E2街廓公辦都更案」後，台北市區正核心稀有之完整街廓開發，區位條件絕無僅有、稀有釋出的市區精華地段公辦都市更新案，未來將有台北市政府及中央機關等公部門進駐辦公，規劃引入商業活動，並提供公益設施，未來不僅東延西區門戶計畫，更將台北市區行政軸帶與華山藝文特區獨有的藝文氣質完美融合。

國家住都中心表示，本案的整合作業及招商條件設定上，秉持著公開透明的精神，積極為公、私地主爭取雙贏，特採台北市少見之「跨區權變」以「行二行三區域」及「臨沂段區域」兩處基地併同開發，行二行三區域將以整體開發的方式規劃國家級行政園區與嶄新國門地標建築，低樓層部分將提供商業設施，希望引領地區活動發展，為周邊環境注入新活力；而臨沂段區域則以開發高品質靜巷住宅為目標，藉以提升地區居住環境品質。

本次招商評選重點除了建築規劃設計方案外，針對私有所有權人原有居住權益保障，也特別設計對應的評分機制，鼓勵有興趣投標的優質團隊提出優質規劃。

行二行三公辦都更案自7月5日起已正式公告招商徵求出資人，受理申請至10月31日止，全案總投資金額約220億元，邀請國內外優質廠商組建團隊踴躍投標，攜手成就台北市區正核心歷史新定位。