行政院今天宣布同意衛福部長陳時中請辭，原政務次長薛瑞元接任部長，醫福會執行長王必勝升任政務次長，並兼任中央流行疫情指揮中心指揮官，將於下周一（18日）交接生效。王必勝透露，自己今天上午才知道即將接任指揮官一職，但沒有特別興奮，不論什麼職位都全力以赴、平常心看待；對於即將屆任的陳時中，他感性表示「他是我永遠的長官」。

行政院甫宣布衛福部人事案，新任部長薛瑞元傍晚率政務次長李麗芬、新任政務次長王必勝接受媒體聯訪。外界關心薛瑞元過去負責的「長照2.0計畫」，以及先前延遲上路的「健保部分負擔新制」，未來將如何規劃？薛瑞元笑答「我還沒上任，等上任以後再說！」

薛瑞元具有醫師和律師雙執照，曾任行政院衛生署副署長、屏東縣政府衛生局長、部立雙和醫院副院長。被問及接任部長的感想，他表示「既然國家需要、上級也願意相信我」，並表示沒有猶豫，心情很平順、平淡。

王必勝是胸腔科醫師出身，曾任台北榮總醫企部副主任、部立金門醫院院長，也是指揮中心醫療應變組副組長，屢次擔任前進指揮所指揮官，被外界封為「防疫將軍」。對於即將接任指揮官大任，家人是否有給建議？他透露「我也是今天早上才知道，還沒有時間和家人討論」。

新冠疫情兩年半以來，疫情指揮中心維持一級開設，指揮官皆由衛福部長陳時中擔任，而新任指揮官由次長擔任，是否會和部長有所扞格？薛瑞元說，指揮官是由行政院直接任命，防疫相關一切以指揮官為主，自己會在衛福部立場上盡力協助；他接著話鋒一轉笑說「事實上我和必勝在防疫上已經幾乎融為一體，沒有分什麼彼此，溝通十分順暢、十分愉快，應該不會有什麼扞格出現」。

陳時中卸任指揮官後，未來防疫政策是否會有調整？薛瑞元表示，已經追隨他的腳步兩年半，大家都有默契，也覺得是優質的領導，未來會跟著他的腳步來前進，盡量追隨他定下來的原則。他強調，疫情還沒有結束，什麼時候會再起難以預測，「我們會兢兢業業，秉持當持陳部長定下來的工作精神和步驟，做最好的疫情病變」。

王必勝也表示，「對於陳部長，我只有一句話，他是我永遠的長官！」並指出未來會按照薛部長的領導進行防疫相關工作，也會根據之前的樣態，因應疫情發展作修正。外界關心新任指揮官是否會固定每天出席記者會？王必勝表示「還沒有討論到這個，上任後再討論」。

至於是否有規劃指揮中心降級設置，或是調整新冠肺炎法定傳染病等級？王必勝並未正面回應，僅表示「我們的希望是疫情早日趨緩、早日結束，所有民眾真正完全回到正常生活，這是我們的目標」，至於相關期程，也是要看疫情發展，一步步往下做。