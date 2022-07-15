《大新聞大爆卦》

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊成形，立委吳思瑤出任總幹事，立委林昶佐、何志偉、高嘉瑜出任競選總部副主委兼分區總督導，立委莊瑞雄、林楚茵將出任發言人。資深媒體人謝寒冰驚爆說，陳時中競選團隊找來高嘉瑜，是要「就近看管」。而找來林昶佐是最失敗的，當林昶佐和陳時中的名字連在一起，就會讓人想起「你們萬華是破口」，根本是找死。

謝寒冰15日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，陳時中競選團隊請來莊瑞雄，很奇怪，他不是屏東立委嗎？其實莊瑞雄當過台北市黨部主委，而且他在台北市有一定的實力，更重要的是，人家已經出手了，前兩天的雨晴民調有位「白邦廷博士」，就是他以前的助理，質疑這些人早就在動了。而何志偉最厲害的就是，承認自己是網軍，他曾說自己年輕的時候就是網軍。

謝寒冰認為，此次團隊把高嘉瑜找來，並不是要藉助她挖民眾黨的票源，而是要「就近看管」。現在他們全黨都很注意高嘉瑜。他們怕高嘉瑜出去亂講話，所以把她放在陳時中競選總部就近看管，所以高嘉瑜最近一定要乖乖的。

謝寒冰指出，找來林昶佐是最失敗的，林昶佐上次雖然沒有被罷免掉，可是罷免票仍是超過反罷免票，他在萬華的仇恨值是很高的。而陳時中自己本身過去所做的民調，在萬華區的仇恨值也是最高的。陳時中陣營的想法可能是想林昶佐是萬華在地立委，只要深耕一下，票就會扭轉，這是完全錯的。因為陳時中和林昶佐兩個名字連在一起，就會讓人想起「你們萬華是破口」，這是很明顯的；原本兩人分開來，民眾可能一下想不起來，但當兩人合起來，會加深人家印象，根本是找死。他甚至覺得，藍軍看到這樣的布局，大概會笑翻。

謝寒冰指出，陳時中團隊的這些人是表面的，也就是說，最弱的那一票都在這裡，它真正強的根本在看不到的地方。比如政府資源的運用、網軍的抄作，然後很自然地運用時事把焦點都帶走，想辦法降低陳時中的仇恨值，這一點是民進黨打選戰最厲害的地方。他強調，不要去看這個架構，這個架構本身是無效的。