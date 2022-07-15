桃園雲豹職業籃球隊與夢想體育學院攜手合作的「擁豹夢想」夏令營，第一梯次在15日於三重商工順利落幕，今天活動同樣由鄭瑋、盧捷閔、羅振峰等球星擔任教練，結業典禮雲豹總教練劉嘉發勉勵在場所有孩童，「希望透過這次夏令營活動，讓大家收穫滿滿，也祝福大家未來能養成運動習慣，勇敢追夢。」

為期一周的「擁豹夢想」夏令營，提供孩童們籃球技巧上的訓練外，也包含水中訓練、籃球手作等課程， 活動最後一天更規劃5對5對抗賽，安排孩童們將這周所學技巧、團隊合作應用在比賽中，對抗賽最終由球員黃奕勝帶領的「獵豹隊」獲勝，球員們各自選出心目中的4名MVP，由總教練劉嘉發於結業式中頒獎，獲選MVP的小學員可得到雲豹下一季季票組合，活動結束後許多孩童們紛紛不捨留下與球員們合影，為本周夏令營劃下完美句點。

對抗賽中，尤楚翔所帶領的花豹隊小學員姚辰叡，獲得陣中MVP獎項，他說：「我最喜歡白豬(尤楚翔)教練，因為他很溫柔，也很開心拿到季票！」贏得對抗賽的獵豹隊，小學員張軒榮同樣獲得MVP，他說：「我有打國小籃球校隊，所以平常就有在打籃球，這五天每個教練都很認真教我們，奕勝教練也教我很多，告訴我在團隊中要怎麼帶其他人。」

大多數第一梯次的小學員們，一致認為「白豬教練」是他們心中最喜歡的球員，對此尤楚翔笑說：「參加夏令營很開心，真心付出就有回報，我以前就有帶過小朋友的經驗，這幾天有小朋友說夢想是想要灌籃，請我抱他幫忙，後來其他小朋友也陸續請我幫忙，看著他們開心我也感到很開心，雖然整周下來蠻累的，但是看到他的笑容，讓我的疲勞都消失了。」

今天活動結束後，球團舉行結業典禮，劉嘉發表示，相信孩子們經過這五天的課程安排，從第一天大家對籃球不太熟悉，到今天在訓練場上默契越來越好，也看到每個小朋友都非常有精神，也認為每位學員都非常有潛力，期望明年能再與大家相見。

第二梯次「擁豹夢想」夏令營將在18日起於桃園市新屋多功能運動中心舉行，同樣規劃籃球技術指導、水中訓練、運動防護與醫療課程，更新增職業球員職涯分享課程，分享生涯追夢故事，讓孩童們在夏令營中，透過豐富且專業的課程內容，提升孩童們的爆發力，激勵孩童並延續他們熱愛籃球的心。