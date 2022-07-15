越南新二代許筱葳在今年學測表現亮眼，以優異成績推甄錄取名額僅有1個的清華大學電機工程系，在移民署「新住民及其子女築夢計畫」協助下，她計畫以擁有中、英、越3語優勢爭取交換生一圓留學夢，並立志當新南向工程師。

許筱葳家住屏東，個性沉著穩重的她，除在校成績優異外，音樂、寫作、運動等方面也表現突出，可說是師長眼中的學霸。師長稱，許筱葳一向自律，從國中起便沒上過補習班，而是還花很多時間學習外語及參加營隊活動，她在高一參加營隊接觸到程式設計時，發現電子學及資訊科技的迷人之處，進而立志要就讀相關科系。

許筱葳家經過努力後，如願以優異成績錄取理想學系，她開心道，很高興能順利錄取清華大學電機系，而且未來4年學雜費全免，不但能為家裡減輕經濟負擔，未來還有機會作為交換學生出國交流，一圓留學夢。

許筱葳笑說，當確定錄取清大後，她時常被問「女子為什麼要讀電機系」，對此，她認為人生不應該自設框架，不管是身為女生或是新二代，都有無限機會與可能，且她還可能因為新二代身分，比別人多了更多機會。

許筱葳在家喜歡用越南語與媽媽溝通，因此從小練就一口流利的越南話，她說，師長和同學都知道她的媽媽來自越南，所以會問她很多關於越南的事物，而她也樂於分享越南文化，從來沒有覺得自己與其他人不一樣，也沒有因為新二代的身分感到困擾。

她強調，很慶幸除了英文之外，自己多學會一種語言，未來不僅會繼續鑽研喜愛的學術領域，同時也會精進自己的語文能力，希望藉著中、英、越3語優勢，成為優秀的新南向工程師或研究人員。