金管處「夜探金門潮間帶」活動，14、15日連兩天帶領48名青少年學員走向烈嶼鄉海灘，直擊豐富多樣的海洋生物，踏出探索金門群島百餘公里海岸線，找尋多采多姿海洋生態的第一步。
這項邁入第14屆，獲得學員和家長好評的「金門國家公園Youth Camp」，以海洋環境教育為主題的知性活動，連2天在金門地區潮間帶生物觀察專家洪清漳、黃秀婷、陳秀麗老師帶領下，以分組方式觀察潮間帶的海洋生物和棲地環境條件，體會人與大自然之間的奧妙關係，也對故鄉土地有了更多認識。
金管處也特別安排軍事體驗單元，由在地青年亨式暢遊的教練帶領學員走入營區，進行考驗體力也兼顧團隊合作的射擊體驗，讓學員們玩得好開心。
金門國家公園表示，金門地區四面環海，海洋資源繽紛多樣，期待這項結合金門自然生態與軍事文化體驗的活動，可以讓青少年朋友親近海洋，做一個協力保護大海的生力軍。
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