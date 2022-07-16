力積電總經理謝再居今天表示，面板驅動IC市場庫存壓力大，已有客戶寧願支付違約金，以減緩庫存壓力；因產品線轉換影響，第3季產能利用率可能下滑5%至10%。

力積電下午舉行線上法人說明會，謝再居說，受通膨、俄烏戰爭影響，電視、手機等消費電子需求趨緩，面板驅動IC、影像感測器及利基型記憶體會有比較大修正，估計調整幅度可能超過20%，有感受到壓力。

謝再居透露，面板驅動IC市場庫存壓力很大，已有客戶寧願支付違約金，以減緩庫存壓力。力積電執行副總經理朱憲國說，這次半導體修正會比2015年及2018年時的幅度大，主要是基期高，不過與2008年因金融海嘯引發的系統性崩盤不一樣，希望明年能回復正常狀態。

謝再居表示，車用電源管理晶片及貨物移動管理相關的無線射頻（RFID）需求持續成長，增加投產數量。第2季已把部分面板驅動IC等降低的產能，轉為生產非手機用的電源管理晶片等產品。

他說，下半年會持續調整，由於產品線轉換估計要2季時間，受產品線轉換影響，第3季產能利用率可能下滑5%至10%。謝再居坦言，下半年營運展望確實比較悲觀，情況是否延續到2023年，目前難以預測。

朱憲國表示，過去面板驅動IC因有部分產能採標售方式，價格與毛利率較高，隨著產品線調整，第3季產品平均售價可能滑落。

力積電第2季受惠新台幣貶值，營收攀升至新台幣218.32億元，季增約5.4%，毛利率維持51%水準。稅後淨利70.22億元，每股純益1.95元；上半年稅後淨利136.44億元，每股純益3.8元。

力積電財務長邵章榮說，毛利率51%並不是常態，因為有部分產能採取標售，預期長期毛利率將落在40%至45%水準。（編輯：楊蘭軒）1110715