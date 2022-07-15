中國「爛尾樓」業主集體停繳貸款風暴越演越烈，迄今已增加到235個建案，還首度出現大型陳情抗議事件。上千名西安受害業主昨天一度包圍陝西銀保監局，要求查辦銀行違規放貸給建商。

爛尾樓停貸風暴引發大陸社會關注後，陝西省銀保監局14日上午遭到千名西安爛尾樓受害業主包圍陳情抗議。推特影片顯示，業主們舉起抗議紙張高喊「違法放貸」，現場有大批公安戒備。

過程中，儘管有公安局長居中協調，銀保監局官員仍一度猶豫是否步出大門與陳情代表溝通，業主則喊話：「領導不要怕，我們不打你！」

這起爛尾樓引發的包圍官署陳抗事件，陸媒均未報導，中國網路社群也搜尋不到隻字片語。

綜合網路訊息，西安是爛尾樓重災區之一，非正式統計多達70幾個。今年3月，近300名西安「易合坊」小區業主搬進復工無望的爛尾樓裡，在沒水沒電沒電梯的毛坯房中艱難棲身。

其後，西安高新區錦嶺公寓100多戶業主集體搬進爛尾近5年的樓房，有的打地舖、有的睡板床。建商切斷水電，業主自建廁所。

6月底，江西景德鎮「恆大瓏庭」業主集體率先宣布集體拒絕向銀行繳納貸款，盼施壓地方政府與建商完工。消息一出，多地受害業主紛紛串連響應，爛尾樓風暴越演越烈。

綜合網路社群訊息，迄今發表「全體業主停貸告知書」的樓盤（建案）已達235個，持續快速增加中。

這波業主發出的停貸告知書，不再針對追討也沒用的建商，而是把矛頭對準貸款銀行，直指銀行違規發放房貸給建商，未按規定把房貸存入監管帳戶，也未履行資金監管義務。包括西安在內的部分樓盤業主，還點名當地的銀保監會漠視銀行違規不處罰。

中國官媒證券時報13日以「謹防爛尾樓盤停供風險擴散」為題發表頭版評論稱，近期有爛尾樓預售屋主集體決定停止還貸，引起不少爛尾樓屋主仿效。如果問題得不到解決，將使屋主、房企、銀行同受傷害。

評論強調，如果問題得不到解決，「屋主不僅受傷害，還可能面臨徵信污點」。

然而，投訴無門的業主這次停繳房貸，甘冒可能失去房子與信用的風險，就是期盼官方介入解決。

被稱為「小鎮做題家」的武漢一名29歲受害女樓主發文說，集體強制停貸，已經是最後的辦法了。只能寄望於此給有關部門施加壓力，讓房子能蓋下去。「實在不行，房子我不要了，你收走就收走吧！起碼，我還能為自己的生活，留住最後一分體面。」

失去信用在中國是極為嚴重的事情。她寫道：「不需要法律專家來科普，誰都能明白，這對個體的巨大風險。你會變成『老賴』，會上徵信，不僅僅是坐不了飛機，做不成生意，還要影響你的子女，你一輩子都會打上這個標籤。」

「小鎮做題家」說，若房子被銀行收回了，爛尾樓誰要啊，只能低價抵押，根本不夠還錢。差銀行的錢，銀行依然會繼續透過強制執行的方式搞定，比如，每個月從工資帳戶上扣。「可是，又有什麼所謂呢——生活都沒了，還要徵信幹啥？」（編輯：楊昇儒）1110715