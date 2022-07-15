經濟部觀光工廠7月15日至7月18日於台北世貿展覽一館展出2022台北國際夏季旅展(STE)在7月15日至7月18日於台北世貿展覽一館展出，經濟部工業局以「經濟部觀光工廠」意象主題推廣，推出獲選「節慶首選」與「職人手作」得獎作品為推廣重點，並搭配「觀光工廠DIY體驗活動」，工業局邀請全國民眾來台北世貿一館與大家旅展相聚，盛夏狂歡、好吃好玩盡在觀光工廠。

國內旅遊持續升溫，各地的旅遊景點也逐步復甦，觀光工廠富有教育性、娛樂性、多樣化的不同主題，更適合全家大小一起出遊；本次旅展由獲選「節慶首選」與「職人手作」觀光工廠組成特色展攤，現場將166家通過經濟部評鑑觀光工廠之樣貌以地圖輸出呈現，並提供體驗活動及觀光工廠轉轉樂，讓大家買的便宜，玩得開心，讓民眾可以現場體驗全台最有特色的觀光工廠！

一、觀光工廠轉轉樂：在觀光工廠區現場消費購物，憑發票即可玩一次轉轉樂，有機會將價值15,000元觀光工廠體驗券帶回家。二、觀光工廠派對：與特色棉花糖機跨域合作，在觀光工廠區消費千元，可換棉花糖5折券！三、現場體驗活動：DIY是觀光工廠的最大特色，本次旅展與大會合作「觀光工廠體驗活動」，特地將DIY體驗活動搬到展覽現場，讓民眾透過體驗互動，啟動知識旅程，於大會官網線上預約報名。四、觀光工廠特色商品推廣：由12家來自全國各地的業者，包括卡羅爾銅管樂器觀光工廠、噶瑪蘭威士忌酒廠、阿聰師芋頭文化館、亞典蛋糕密碼館、塔吉特千層蛋糕大使館、一米特米食點心觀光工廠、台灣味噌釀造文化館、菌寶貝博物館、祥儀機器人夢工廠-未來館、奇美食品幸福工廠、虹泰水凝膠世界、聖瑪莉丹麥麵包莊園，在活動現場展示優質商品，讓民眾更進一步了解觀光工廠。

經濟部自92年起積極輔導國內傳統製造業，轉型成兼具有產業文化與教育價值之觀光工廠，遍布在全國各地，並透過跨域整合參與旅展，讓參展的旅遊業和民眾對觀光工廠有更進一步的認識。除了旅展期間的展出，也歡迎民眾至全台通過經濟部評鑑的觀光工廠參觀。