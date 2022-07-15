搶秋禮商機，百年漢餅領導品牌舊振南於2022年以「Over the Moon美好殷悅會」為主題，透過充滿童趣的畫風揉合超現實主義風格，創造出中西合璧的專屬吉祥物「悅兔」，再以經典不敗的綠豆椪和廣式月餅等人氣商品打造「映月禮盒」和「花好月圓禮盒」，用漢餅傳達中秋祝福暖意！今年舊振南並與金車噶瑪蘭威士忌再次聯名推出「威士忌月餅禮盒」，以最具質感、限時限量的禮盒，爭取市場青睞。

舊振南並邀請「巴洛克獨奏家樂團」改寫經典東西方名曲《讓月光代表我的心》，凡購買舊振南2022年中秋禮盒，掃瞄產品小卡上的QRcode即可聆聽，享受樂音之美。「巴洛克獨奏家樂團」以傳遞美妙樂曲和推廣人文藝術作為樂團的核心目標，積極嘗試為古典曲風注入新思維，並跨界創新的新穎作風，企盼為古典音樂創造不同世代的新價值，與聽眾悠遊於精緻樂音中。

舊振南今年以「Over the Moon美好殷悅會」為主題，以中秋節的主角「月兔」搭配愛麗絲夢遊仙境般的奇幻風格背景，打造舊振南全新獨有的吉祥物「悅兔」。每款禮盒的「悅兔」都手持不一樣的樂器呼應本次中秋禮盒設計主軸，活潑俏皮的風格和超現實主義的設計，跳脫以往中秋禮盒的框架，打造最具設計質感的中秋禮贈首選。

舊振南看準消費者們對於質感的追求，隆重鉅獻「映月禮盒」，以漢餅和梔花烏龍茶組合而成，搭配精緻木盒打造經典款（1,280元和月餅款（1,580元）禮盒。「經典款」以鎮店之寶「綠豆椪」為主角，嚴選中顆飽滿綠豆，堅持經過泡、洗、濾、蒸、壓、煮、炒七道繁複手工程序，以職人精神製成綿密清香的綠豆沙餡，包覆在層次分明的酥香千層餅皮中，打造入口即化、齒頰留香的味覺體驗。「月餅款」則以舊振南「廣式月餅」組成，運用鳳梨、烏梅、檸檬等祖傳配方，以文火慢熬成糖漿，融合出甜而不膩、剔透飽滿的月餅內餡；「梔花烏龍茶」以上選新鮮梔子花，搭配烏龍茶為基底反覆窨製，讓茶葉全然綿密的如入梔花香海中，搭配舊振南漢餅一同飲用，品出中秋最溫潤的口感。

舊振南「花好月圓禮盒」為企業送禮設計今年好評再升級，推出經典款（860元）與月餅款（1,180元），以熱銷不敗的蛋黃酥、鳳梨酥、綠豆椪以及廣式月餅做組合，一次滿足消費者對於不同漢餅的渴望。中秋限定「蛋黃酥」內餡嚴選在地飽滿鴨蛋製成的鹹蛋黃、紐西蘭天然無水奶油，搭配綿密手工烏豆沙餡，經由烘烤膨脹後層次分明、輕柔刷上蛋液，口感酥鬆、香氣紮實飽滿，一口就難忘的黃金比例滋味；「鳳梨酥」選用台南關廟鳳梨為底，在入餡前充分研磨細桿鳳梨纖維，外層酥皮使用高品質雞蛋與新鮮奶油拌入，奶香風味濃醇誘人、口感溫柔滑順。秉持著「實在信任、食在安心」的消費者承諾，舊振南的鳳梨酥、綠豆椪和柚子酥等19項產品皆通過中華穀類食品工業研究所「潔淨標章」，致力提供成分天然無添加的傳統漢餅。

舊振南「柚子酥禮盒」（530元）精選友善耕作的清香老欉文旦，以慢工熬製金黃柚子醬，酸甜爽口、味甘如蜜，搭配外層豐潤奶香酥皮，一口咬下皮酥餡軟，唇齒間瀰漫誘人香氣，洋溢自然清甜的幸福美味，不管是當作中秋禮贈，或是配杯茶飲當作秋日下午茶都非常合適。