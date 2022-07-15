歷時17個月整建，神木車站15日全新升級，阿里山林業鐵路及文化資產管理處特別安排百年蒸汽火車與柴油機關車在神木車站前同框鳴笛，祝賀全新車站正式啟用。（林鐵及文資處提供／呂妍庭嘉義傳真

歷時17個月整建，神木車站15日全新升級，月台延伸3倍、增設無障礙坡道，也恢復原有站內雙股線，重現Z字形第3分道。（林鐵及文資處提供／呂妍庭嘉義傳真）

民眾開心與蒸汽及柴油機關車神木車站同框留影。（林鐵及文資處提供／呂妍庭嘉義傳真）

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處歷時17個月重新整建神木車站，不但把舊月台向外延展，整建為3倍面積，也恢復雙股線運行，重現Z字形第3分道，今神木車站重新啟用，特別行駛百年蒸汽火車與柴油機關車於神木車站前同框鳴笛，吸引眾多火車迷到場拍照、留念。

林鐵及文資處投入經費3058萬元整建神木車站，為保護珍貴的紅檜生長，採取生態檢核縮小與迴避措施，同時透過邊坡維護，將舊月台向外延展，整建為3倍面積，可依乘客量彈性調整候車空間，順應地形設計的月台更兼具觀景功能，可就近觀賞神怡流瀑、遠眺塔山。

因應阿里山地區多雨的氣候，月台上方加設遮雨棚，並將月台升高至車廂出入口高度，增設無障礙坡道，讓上下車旅客或輪椅使用者，都能感受林鐵細膩的友善服務。

早期神木車站為島式月台，遊客從候車亭處邊上下車，後因陸客大舉來台時，阿里山小火車運量與載客數增加，便在第二股線鋪設木棧道與增置下車月台，讓上下車遊客分流，而重新整建的神木車站，則拆除原第二股線鋪設的臨時木棧道與下車月台，恢復原有站內雙股線，未來列車可在神木車站交會，更為2023年全線通車預作準備。

林鐵及文資處長黃妙修指出，神木車站整建是兼具生態保育、治山防洪、節構安全、服務品質及景觀保護多面向工程，林鐵及文資如此用心，就是希望國內外遊客有高品質的觀光旅遊和深度文化之旅。

今來自香林村、中正村及中山村的居民，齊聚阿里山車站搭乘啟用首班車，先由SL-31蒸汽火車擔任前導，緩緩自阿里山車站駛出，當火車緩緩抵達神木車站，蒸汽火車開始表演「Z」字形折返，並停靠神木新站側線，待兩列車同框後同時鳴笛，象徵神木生生不息，也正式宣告神木車站啟用。