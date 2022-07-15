林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處歷時17個月重新整建神木車站，不但把舊月台向外延展，整建為3倍面積，也恢復雙股線運行，重現Z字形第3分道，今神木車站重新啟用，特別行駛百年蒸汽火車與柴油機關車於神木車站前同框鳴笛，吸引眾多火車迷到場拍照、留念。
林鐵及文資處投入經費3058萬元整建神木車站，為保護珍貴的紅檜生長，採取生態檢核縮小與迴避措施，同時透過邊坡維護，將舊月台向外延展，整建為3倍面積，可依乘客量彈性調整候車空間，順應地形設計的月台更兼具觀景功能，可就近觀賞神怡流瀑、遠眺塔山。
因應阿里山地區多雨的氣候，月台上方加設遮雨棚，並將月台升高至車廂出入口高度，增設無障礙坡道，讓上下車旅客或輪椅使用者，都能感受林鐵細膩的友善服務。
早期神木車站為島式月台，遊客從候車亭處邊上下車，後因陸客大舉來台時，阿里山小火車運量與載客數增加，便在第二股線鋪設木棧道與增置下車月台，讓上下車遊客分流，而重新整建的神木車站，則拆除原第二股線鋪設的臨時木棧道與下車月台，恢復原有站內雙股線，未來列車可在神木車站交會，更為2023年全線通車預作準備。
林鐵及文資處長黃妙修指出，神木車站整建是兼具生態保育、治山防洪、節構安全、服務品質及景觀保護多面向工程，林鐵及文資如此用心，就是希望國內外遊客有高品質的觀光旅遊和深度文化之旅。
今來自香林村、中正村及中山村的居民，齊聚阿里山車站搭乘啟用首班車，先由SL-31蒸汽火車擔任前導，緩緩自阿里山車站駛出，當火車緩緩抵達神木車站，蒸汽火車開始表演「Z」字形折返，並停靠神木新站側線，待兩列車同框後同時鳴笛，象徵神木生生不息，也正式宣告神木車站啟用。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。