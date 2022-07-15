《我的天堂城市》結合跨國資金、人才。（力揚電影、滿滿額娛樂提供）

台北市電影委員會「國際影視攝製投資計畫」（Taipei Film Fund）投資電影《我的天堂城市》，由導演俞聖儀執導及編劇，宋芸樺、姜濤、姚淳耀、魏蔓、李嘉文主演，電影有部分在美國紐約取景，宋芸樺憶起上次去紐約已是10年前就讀大一時，「當這次知道可以再到紐約拍攝後，就一直很期待。這次拍攝我跟著角色體驗了在布魯克林生活的日子，也到了很多以往來觀光沒有去過的地方，所以整個拍攝過程都非常享受開心！」

宋芸樺在片中飾演赴美求學的台灣留學生，並在當地應徵擔任中英文翻譯員打工賺錢，片中需要使用大量英語，只見她一口流利英語輕鬆應付大量英語對白，甚至與當地美國人順暢對話，獲劇組大讚「英語超流利」，對此，她謙虛表示：「一直很希望有機會可以用不同語言來表演，平常都有增進自己的英文能力。」不過翻譯員時常要即時切換大量的中英文，即使宋芸樺英語流利，演出仍是一大挑戰，她坦言：「這個角色在拍攝過程中最大的挑戰就是要在中英之間做轉換，且有時候對手演員會有即興的演出，我也要反應很快的立刻做翻譯，很考驗我的英文程度！」

導演俞聖儀畢業於紐約大學電影製作研究所，赴美就學前作品已獲金穗獎、女性影展肯定，過去在美國生活工作近20年的生活經驗，成為該片的創作靈感，講述3組在紐約生活的台灣人的故事。她時常帶著宋芸樺在紐約邊走邊聊到下一個拍攝場景，分享自己在紐約生活20年的片段，當然也不忘向宋芸樺推薦好吃的餐廳、一定要去野餐的公園、全紐約最美的街道，甚至提醒治安不好的地方要特別小心。宋芸樺形容導演是位非常浪漫溫暖的人，在充滿日常生活感的介紹之下，讓她這趟紐約行有了許多新體驗，也幫助她更快進入角色，加深了這次角色在紐約的生活感。

該片部分在美國取景拍攝，對台灣劇組來說是一次難得的拍攝經驗，除了嚴守配合當地的拍攝工時限制，6小時必須暫停用餐、休息，劇組防疫措施也是相當嚴謹，包括PCR陰性才能進組、3天快篩一次，甚至在拍攝現場設置「防疫官」鎮守，確保所有人員的健康安全。《我的天堂城市》聚焦在全球關注的移民問題，以在紐約的台灣人為主角，於紐約、台北兩地拍攝，目前正在後製中，預計2023年在台上映。