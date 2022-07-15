2022台北夏季旅展自15日起，一連4天在台北世貿一館舉辦，屏東館這次主展館造型以「勝利星村」為主題，勝利星村為屏東市著名新式眷村體驗基地，展現過去的歷史記憶、空間與現代生活融匯，象徵屏東兼容並蓄，新舊並存的文化色彩，邀請民眾一同來屏東放鬆旅遊。

屏東縣政府此次也邀請在地優質觀光產業業者一同共襄盛舉，參展業者包括屏東縣觀光協會、屏東縣觀光創生聯盟、大鵬灣觀光產業聯盟、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟、大埔農業生技股份有限公司、枋山休閒農場、屏東可可園區、南方琉璃小舖、亞美果企業、茂泰生技股份有限公司、小雨果巧克力、保證責任屏東縣青檸運銷合作社，讓民眾從遊程到伴手禮，食宿玩購一次滿足。

縣府交通旅遊處表示，旅展期間除了可以讓現場民眾玩遊戲抽好禮外，也規劃獨具屏東特色的舞台遊戲，讓民眾享受遊戲的過程並更加認識屏東，現場發送特色禮贈品與民眾互動搶答，讓民眾留作紀念。

此外，今年夏季屏東縣政府持續推出「觀光郵輪巴士」，自首條爆紅的「台灣好行神山線」及「185沿山可愛咖」上路後，縣府將在7月16日推出2條全新「185沿山大車路」和「斯卡羅線」獨家路線，要帶民眾從屏北到屏南一次玩透透。

暑假期間也將於7月22日推出為期一個月的「2022屏東空中嘉年華系列活動」，誠摯邀請全國民眾來屏東館遊玩，一同沉醉在屏東的迷人風光，詳細內容請洽屏東縣政府交通旅遊處網站https://www.pthg.gov.tw/traffic/。