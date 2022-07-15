阿里山林鐵日前將北門車站旁平交道雙閃紅燈警報號誌更換為360環繞式號誌，舊式燈號被工人拆下後放在貨車準備運走。（黃子明攝）

阿里山林鐵北門車站建於1910至1912年間，以阿里山紅檜為建材的典型日式車站，一度曾遭祝融，後經重建保留原本風貌，為嘉義市定古蹟。（黃子明攝）

就讀國二的黃裕倡有六、七年追火車經驗，對於林鐵車庫園區內的各輛機關車歷史及其構造都瞭若指掌。（黃子明攝）

阿里山林鐵北門車站旁平交道慢車道升降式遮斷機已停用，改用直臂式（紅白相間直長桿），原遮斷機塔柱設施仍將留在原地。（黃子明攝）

阿里山林鐵北門車站旁平交道只保留快車道上最後升降式遮斷機繼續使用，也是最後一座升降式柵欄。（黃子明攝）

阿里山林鐵工作人員在北門車站對即將出發的列車做最後檢查。（黃子明攝）

阿里山林鐵日前更換北門車站旁平交道號誌，工作人員在場執行交通管制。（黃子明攝）

阿里山林鐵在嘉義市區軌道緊鄰民宅，成為城市特殊景觀，也曾引發居民抗議噪音污染，讓林鐵面臨極大困擾。（黃子明攝）

阿里山林鐵北門車站旁平交道只保留快車道上最後升降式遮斷機繼續使用，警報號誌仍沿用雙閃紅燈警報號誌。（黃子明攝）

阿里山林鐵在嘉義市區車庫園區內停放許多不同時期的火車頭。（黃子明攝）

當火車通過鐵路平交道，在雙閃紅燈號誌叮噹聲中，升降式遮斷機（柵欄）緩緩放下，這一幕是許多四、五十歲以上國人共有的記憶，在台灣唯一仍在營運的林務局阿里山林業鐵路，原本嘉義北門車站旁忠孝路快慢車道平交道仍可見這種傳統升降式柵欄，日前林鐵又將慢車道升降式遮斷機改為直臂式，雙閃紅燈警報號誌更換為360度環繞式號誌，快車道上升降式遮斷機成為最後的存在。 鐵道迷近來傳聞這處林鐵最後升降式遮斷機將走入歷史，工人上周拆除忠孝路慢車道平交道兩側設施，還引來部分鐵道迷到場記錄，就讀國二的黃裕倡一早就騎著腳踏車到場關心，也想看看能否見到蒸汽火車頭試車，已有六、七年追火車經驗的他，對於林鐵車庫園區內的各輛機關車歷史及其構造都瞭若指掌，由於家族中長輩有人擔任火車駕駛員，讓他受到啟發，小小年紀就已開始收集鐵道文物。

據林鐵文化資產管理處表示，為強化林鐵行車及運輸安全，2019年起對嘉義市區四處平交道展開改善工程，以延長軌道設施生命週期，有效減抑維護成本，但基於文化資產保存與活化，慢車道升降式遮斷機雖停用，僅拆除單向可見的雙閃紅燈號誌，改設可四面環視的環繞式號誌，原遮斷機塔柱設施仍將留在原地，快車道上最後升降式遮斷機則繼續使用，作為林鐵發展歷程的見證。 目前台灣仍在使用中的鐵路升降式遮斷機，還有台鐵宜蘭南澳、花蓮北埔、湖口唐榮、通宵台鹽、烏日永豐餘、烏日貨櫃場，以及糖鐵八翁線、馬公厝線沿線多處平交道。 1912年開通營運的阿里山林鐵，是台灣第一個重要文化景觀，平均坡度3.72％，沿線海拔落差達2244公尺，經過熱帶、暖帶、溫帶三型植物景觀，建築工法上，最小曲線半徑僅40公尺，有4段折返式路線，獨立山腰迴旋繞行3圈，機關車採直立汽缸及傘形齒輪，使其在全球高山鐵路中獨具特色。 阿里山林鐵北門車站旁忠孝路快車道平交道的傳統升降式遮斷機成為最後一座。